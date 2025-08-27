ФТС начала включать агентские комиссии в стоимость товаров

Федеральная таможенная служба с августа нынешнего года активизировала проверки таможенной стоимости импортных товаров, требуя включать в неё расходы на услуги платежных агентов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей четырех логистических компаний. Новые требования ведомства увеличивают цену продукции на 5—10% в зависимости от категории товаров.

Платежные агенты выступают посредниками при оплате внешнеторговых контрактов, когда покупатель не может напрямую перевести деньги продавцу. ФТС стала регулярно требовать включения вознаграждения таких посредников в таможенную стоимость ввозимой продукции, отмечает директор «ПЭК: Global» Геннадий Чичин.

Представитель таможенной службы пояснил, что решение о включении агентских расходов принимается по результатам контроля на основании документов, отражающих суть сделки. Ведомство анализирует все условия продажи товаров для вывоза на территорию ЕАЭС и характер деятельности посредника.

Директор департамента таможенного оформления FM Logistic Елена Парамонова сообщила, что компания чаще сталкивается с платежными агентами ещё с прошлого года. Коммерческий директор Polar Logistics Group Анна Дашичева добавила, что в августе к таким платежам проявила интерес ФНС, начав доначислять налог с выплат агентам.

Позиции регуляторов по этому вопросу расходятся. ФТС в письме от 20 августа 2024 года указала, что агентское вознаграждение добавляется в таможенную стоимость, если посредник действует в интересах иностранного продавца. При работе агента в интересах покупателя такие расходы не включаются в стоимость товаров.

Минфин в письме от 1 ноября прошлого года занял более мягкую позицию. По мнению министерства, расходы на платежных агентов не включаются в таможенную стоимость, если посредник выполняет исключительно функцию оплаты. При оказании агентом дополнительных услуг — поиск товара, участие в сделке — таможня может включить соответствующие расходы в стоимость продукции.

Старший менеджер таможенной практики «Б1-консалт» Александра Горохова рекомендует участникам внешнеэкономической деятельности детально структурировать договоры, описывая функции платежного агента и указывая, в чьих интересах он действует.

Невключение агентского вознаграждения в стоимость товаров грозит доначислениями платежей и пеней, а также административной ответственностью по статье 16.2 КоАП РФ. Штраф составляет от половины до двукратного размера неуплаченных сумм с возможной конфискацией товаров. Парамонова отмечает, что дополнительные проверки увеличивают сроки оформления ввозимой продукции с четырех часов до 10 дней.

Источник в логистической компании обращает внимание, что ситуация затрагивает интересы сотен тысяч россиян, заказывающих товары из других стран. Таможенные платежи растут за счёт включения агентских комиссий, что заставляет потребителей переплачивать при получении посылок.

Руководитель таможенно-логистического оператора КВТ Юлия Шленская считает включение расходов на платежных агентов способом повышения налогооблагаемой базы на импортные товары. Заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС в Санкт-Петербурге Александр Дмитриев связывает усиление контроля с необходимостью увеличения сбора пошлин для пополнения бюджета.