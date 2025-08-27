В России хотят ограничить индексацию маткапитала

В России предлагают отказаться от индексации материнского (семейного) капитала на первенца и направлять все будущие повышения суммы на выплаты за второго и последующих детей. С инициативой выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их оценке, стимулирующий эффект от маткапитала выше именно при рождении следующих детей, тогда как появление первенца чаще всего не зависит от финансовой поддержки.

Сейчас родители получают 690 тысяч ₽ за первого ребенка и лишь 222 тысячи ₽ за второго. Разрыв в выплатах почти 470 тысяч ₽, что, по мнению аналитиков, снижает мотивацию заводить второго ребенка. Если помощь при рождении первенца не оформлялась, то на младшего ребенка предоставляют 912 тысяч ₽. На третьего ребенка маткапитал положен только в случае, если семья ранее его не получала.

Эксперты прогнозируют, что при перераспределении средств коэффициент рождаемости в России может вырасти за 10–15 лет с нынешних 1,42–1,44 до 1,6–1,7, пишут «Известия». Однако часть специалистов предупреждает: слишком резкое смещение акцента в сторону вторых детей может снизить мотивацию к рождению первенца. По данным Росстата, в первом квартале 2025 года в стране родились около 289 тысяч детей — на 4% меньше, чем годом ранее.

