Стало известно о повышении ряда пенсий в 2026 году

В 2026 году страховые пенсии в России будут проиндексированы два раза - в феврале и в апреле, кроме того, будут повышены пенсии для инвалидов, для граждан старше 80 лет и пенсии по потере кормильца.

Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Индексация пенсий в России закреплена федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства. Для разных видов выплат действуют свои даты: социальные пенсии пересматриваются 1 апреля, страховые пенсии неработающих традиционно индексировались в начале года, а с 2026 года для них вводится двухэтапный порядок - 1 февраля (по фактической инфляции прошедшего года) и 1 апреля (дополнительный пересмотр, по данным Социального фонда России). Ежемесячные денежные выплаты, как правило, повышаются 1 февраля. С 1 января 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров: при индексации им сразу учитывают все пропущенные в период работы повышения, которые ранее "замораживались", - указал он.

В расчетах берется ориентир на 9%-ное повышение, исходя из прогнозируемой инфляции за 2025 год, планов Социального фонда по индексации и заявлений Минтруда о необходимости компенсировать рост цен, подчеркнул депутат.

"При таком сценарии социальная пенсия для инвалидов с детства первой группы и детей инвалидов составит около 23 083,57 рублей, для инвалидов первой группы и инвалидов с детства второй группы, а также для круглых сирот - примерно 19 236,58 рублей. Социальная пенсия по старости и по потере кормильца при утрате одного из родителей - около 9 618,25 рублей, для инвалидов третьей группы - 8 175,58 рублей. Расчет основан на действующих суммах после апрельского пересчета 2025 года с прибавкой 9%", - пояснил Говырин.

Если говорить о страховых пенсиях, то при аналогичном уровне прибавки фиксированная выплата составит примерно 9 709,39 рублей в месяц, а стоимость пенсионного коэффициента - 158,80 рублей, предполагает парламентарий.

"К этим суммам добавляются районные коэффициенты и установленные законом надбавки: за возраст 80+, иждивенцев, группу инвалидности, "северный" и "сельский" стаж, а также доплаты до прожиточного минимума", - отметил он.

Эти суммы - предварительные ориентиры, точные размеры будут определены постановлением правительства, после чего все выплаты пересчитают по утвержденному коэффициенту, напомнил Говырин.