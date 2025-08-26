В Госдуме призвали обязать работодателей ежеквартально индексировать зарплату

Работодателей в России следует обязать ежеквартально индексировать зарплату. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

В своём обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина он указал, что это необходимо «в целях обеспечения баланса между динамикой зарплаты и инфляцией».

Миронов отметил, что изменения, которые нужно внести в ТК РФ, должны касаться не только государственных и муниципальных учреждений, но частных компаний. Депутат добавил, что размер индексации должен соответствовать официальному уровню инфляции за предыдущий квартал. Ранее Миронов выступил с предложением ввести в России ежеквартальную индексацию пенсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».