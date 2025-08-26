Депутат посоветовал россиянам копить на пенсию

Россияне могут начать копить на пенсию с 35-40 лет с помощью государственных программ долгосрочных сбережений с софинансированием. Об этом заявил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его словам, данные программы позволят увеличить будущие выплаты без высокой нагрузки на семейный бюджет. По его мнению, россиянам уже сейчас следует создавать основу для уверенного будущего.

При этом, отметил парламентарий, государство продолжит развивать инструменты, которые помогут гражданам обеспечить стабильный и комфортный «серебряный возраст».

Ранее депутат Государственной Думы Ирина Роднина призвала россиян становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она также отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости». В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что пенсия не является подачкой от государства, а «человек ее заработал».