Шоколад может вырасти в цене и сравняться с черной икрой

Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова поделилась прогнозом о стоимости шоколада в обозримом будущем. По ее словам, из-за скромных урожаев какао в Западной Африке цены на шоколад уже активно растут, передает «Говорит Москва».

Как уточнила специалист, только за 2025 год какао-порошок подорожал вдвое, а стоимость какао-бобов увеличилась в 2-3 раза. Она отметила, что многие производители, стремясь сохранить прежнюю массу шоколада, заменяют дорогое сырье более дешевыми ингредиентами, такими как печенье, цукаты или орехи. Это позволяет им уменьшить объем шоколадного сырья, используемого для каждой плитки, но при этом сохранить привычную для потребителей массу продукта.

Эльдарханова сообщила, что натуральных шоколадных изделий в магазинах в обозримом будущем будет крайне мало. Она заявила, что шоколад станет таким же дорогим и дефицитным продуктом, как черная икра.

Россиян предупредили о скором подорожании сладостей

Ранее сообщалось, что в адрес Роспотребнадзора и Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции направлены запросы с просьбой принять меры для прекращения реализации и изъятия из обращения «дубайского шоколада», который продается в России по низкой цене и вызывает подозрения в его качестве.