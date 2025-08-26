Эксперт объяснил, для чего нужны ограничения в количестве банковских карт

Эксперт Мехтиев: ограничение уменьшит предложение карт со стороны дропперов.

Специалист отметил: "Даже самому «продвинутому» пользователю финансовых услуг вряд ли нужны карты более чем 5 банков, в которых «ключом» к счету является именно платежная карта:

- зарплатный банк (1)

- банк для сбережений (1 либо 2)

- банк для инвестиций (1 либо 2)

- банк для платежей (1)

Соответственно, 10 карт в 5 банках - не много ли?"

Мехтиев задался только одним вопросом: "Как будет налажен централизованный учет количества платежных карт?".

Эксперт подчеркнул: "Такое ограничение уменьшит предложение карт со стороны дропперов - и в этом главный смысл зашиты для граждан. Когда у человека более 10 карт в бумажнике вряд ли все из них ему нужны ежедневно и даже - еженедельно".

Эльман Мехтиев добавил: "Когда банковских карт существенно больше, вряд ли их брали для того, чтобы использовать самим. Вопрос - для чего, кроме как для заработка, тогда нужно столько карт? Ответ - только для заработка на торговле своими данными для получения платежных инструментов или даже их использования теми, кто не в ладах с законом".