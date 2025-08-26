Возможности использования маткапитала предложили расширить

Группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается расширить перечень направлений, по которым могут быть использованы средства материнского капитала.​ Документ 26 августа опубликован в электронной базе палаты.

По закону под личным подсобным хозяйством понимается непредпринимательская деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, которую граждане ведут для себя.

Проектом закона предлагается разрешить направление средств маткапитала на ведение личного подсобного хозяйства. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить семьи продуктами собственного производства, сократить расходы на питание, создать условия для самозанятости и дополнительного заработка, а также повысить уровень жизни в сельских территориях.

Как писала «Парламентская газета», в России 17 августа вступило в силу постановление Правительства, согласно которому с десяти до пяти рабочих дней уменьшится срок рассмотрения Соцфондом заявлений об использовании средств материнского и семейного капитала.