Россиянам озвучили прогноз по ценам на бензин

В ближайшее время не стоит ожидать снижения цен на бензин, несмотря на возможные корректировки на бирже. Об этом заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Собеседник отметил, что это повлияет только на компании, занимающиеся торговлей с АЗС. По словам Юшкова, «несмотря на корректировку цен на бирже, это все-таки биржевая торговля, она мало коррелирует с розничными ценами».

«То есть это важно для самих компаний, которые продают топливо для АЗС. Потому что они приобретают топливо только через биржу и сейчас зачастую вынуждены торговать в убыток. В рознице, к сожалению, цена не снижается, и ситуация для потребителей довольно неприятная», — отметил Юшков.

Он подчеркнул, что бензин с начала года в рознице поднялся в цене выше, чем уровень инфляции. Как уточнил эксперт, по дизелю цена укладывается в уровень инфляции. Юшков отметил, что изменения цен на бирже оказывают косвенное влияние на потребителей, так как независимые АЗС не смогут продолжать работать в убыток и будут вынуждены закрыться. По словам энергетика, в розничной торговле можно ожидать замедления роста цен, однако не их остановки или снижения.