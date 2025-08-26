С 1 сентября 2025 года у клиентов российских банков появится дополнительный способ защитить себя и своих близких от мошенников. Новый сервис получил неформальное название "второй руки", поскольку с его помощью человек сможет доверить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными.

При этом у таких помощников не будет доступа к счетам и права самостоятельно проводить операции без ведома их владельца, разъяснили в Банке России.

"Это позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, а также усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства без должного понимания негативных последствий", - пояснил представитель Центробанка.

После того, как клиент банка подключит сервис "второй руки", у доверенного лица будет максимум 12 часов с момента уведомления на решение - подтвердить либо отклонить операцию. Если он не успеет в этот срок, то банк отклонит операцию, но запрос можно подать снова.

Подключить новый сервис другому человеку без его согласия будет невозможно, инициировать подключение сможет только сам клиент. Способ подключения услуги каждый банк определит самостоятельно, например, при посещении офиса либо дистанционно.

От услуг "второй руки" можно будет отказаться в любой момент, для этого достаточно будет подать в свой банк соответствующее заявление. Получив его, финансовая организация обязана отключить сервис в течение 24 часов. Этот период "охлаждения" установлен для того, чтобы снизить риск отключения сервиса "второй руки" под влиянием мошенников, отметили в ЦБ.

Новый механизм защиты от мошенников распространяется на денежные переводы третьим лицам, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и на снятие наличных. Именно такими путями злоумышленники обычно забирают деньги у обманутых людей. Важно, что клиент банка должен будет сам выбрать виды операций и их критерии, а также счета и вклады, операции по которым потребуют подтверждения. Они прописываются в соглашении с банком.

Доверенным лицом можно будет назначить не только родственника, но и любого человека, за исключением людей, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Главное, чтобы доверенное лицо добросовестно контролировало финансовые операции подопечного, заявил "Российской газете" генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.