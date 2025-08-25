Долю расходов россиян на ЖКУ предложили ограничить

Расходы граждан на оплату жилья и коммунальных услуг предлагают ограничить в размере 10% от совокупного дохода семьи, а все, что выше этого порога, компенсировать людям за счет средств межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета. Соответствующий законопроект депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким направили на заключение Правительства, сообщила пресс-служба партии 25 августа.

По мнению авторов инициативы, это позволит людям сохранять большую часть своих доходов, что особенно важно в условиях роста цен на товары и услуги, и повысит качество их жизни.

Слуцкий напомнил, что в прошлом году стоимость коммунальных услуг повысили на 10%, в текущем — еще на 12%, и от этого прежде всего страдают семьи, граждане с низкими доходами.

Сейчас на федеральном уровне установлен стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ — не более 22% их совокупных доходов. Председатель партии подчеркнул, что некоторые регионы снизили эти стандарты. Например, в Санкт-Петербурге — до 14%, а в Москве — до 10%.

«ЛДПР предлагает по всей России установить одинаковую величину максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в размере не более 10%. Если эта величина будет превышена, необходимо часть оставшихся расходов по коммунальным платежам компенсировать гражданам за счет федерального бюджета. Это очень важно сделать в условиях перманентного роста цен на товары и услуги. Так мы ощутимо повысим качество жизни русских людей», — сказал Леонид Слуцкий.

Как писала «Парламентская газета», председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выразил мнение, что субсидии на оплату услуг ЖКХ следует предоставлять россиянам автоматически на основании данных о доходах, при этом соглашение о реструктуризации долга по ЖКУ не должно быть поводом для отказа в пособии, а для наиболее уязвимых групп населения можно снизить порог нагрузки.