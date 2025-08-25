Адвокат Кузьминова объяснила, как повысить алименты на ребенка

Родитель, с которым живет ребенок, имеет право взыскать со второго родителя дополнительные расходы помимо основных алиментов. Об этом рассказала управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.

В соответствии со статьей 86 Семейного кодекса России, допрасходы могут включать оплату аренды жилья, медобслуживание, занятия в спортивных секциях и образовательные услуги. Для этого нужно обратиться ко второму родителю с письменным предложением о разделе расходов, в случае отказа необходимо подать иск в районный суд.

— Исключительные обстоятельства, позволяющие взыскать допрасходы, — это состояние здоровья ребенка, например траты на протезирование или другие медицинские манипуляции, — пояснила адвокат в беседе с РИА Новости.

Семьи с двумя и более детьми со следующего года смогут получить новую ежегодную выплату — возврат части ранее уплаченного налога на доход физлиц. Об этом сообщил декан факультета права Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор Вадим Виноградов.

По его словам, родители получат эту выплату при соблюдении нескольких условий, среди которых наличие уплаченного за прошлый год налога и отсутствие долгов по алиментам.