Названа необходимая для жизни в большом городе зарплата

В среднем для одного человека для комфортной жизни в городе-миллионнике необходимо зарабатывать от 80 до 100 тысяч рублей в месяц, аренда жилья или ипотека в эту сумму не входит. Об этом заявил Sputnik заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

© Мослента

По его словам, основная статья расходов — продукты питания, жилищно-коммунальные услуги и транспорт.

«Также, например, оплата за обучение детей в высших учебных заведениях, частные сады и различные кружки. Если у человека есть автомобиль, то нужен и бензин. Допустим, этот человек живет в собственной квартире, поэтому расходы за аренду не предусматриваются, но затраты на покупку жилья должны быть заложены, потому что семьи расширяются», – отметил эксперт.

Абрамов добавил, что нельзя экономить на собственном развитии и медицинских услугах. При этом можно построить разумный рацион приема пищи и стоит иметь небольшие свободные сбережения, чтобы получать доход в виде процентов от банков.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в апреле 2025 года в Москве составила 178,2 тысячи рублей. Исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций, кроме малого бизнеса. Оно показало, что средняя зарплата в России до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей, что более чем на треть опережает показатель 2023 года.