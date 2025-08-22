Wildberries ввел «скрытую» плату за доставку

Wildberries начал массово брать деньги за доставку заказов до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с клиентов, причем дополнительный платеж не зависит от процента выкупа заказов. При добавлении товара в корзину его стоимость увеличивается, хотя отдельной строки «доставка» в чеке нет.

Такое происходит как у покупателей с высоким процентом выкупа (более 70%), так и в новых аккаунтах, выяснили «Ведомости». При этом в службе поддержки Wildberries уверяют, что новая схема касается клиентов с процентом выкупа ниже 40%, она действует с мая.

Наценка не фиксированная и рассчитывается для каждой единицы товара, говорят участники телеграм-чата продавцов. В случае отказа от выкупа списания с карты могут происходить не сразу.

Эксперты считают, что Wildberries перекладывает на покупателей часть логистических расходов. Они предупреждают, что это может привести к недовольству покупателей, привыкших к бесплатной доставке, предупреждают аналитики.

