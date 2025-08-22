Сбербанк начал компенсировать советские вклады: кто может их получить

Компенсационные выплаты по советским вкладам, включая те, что были закрыты в предыдущие годы, могут быть получены как самими вкладчиками, так и их наследниками. Эта возможность регулируется законодательством России и распространяется на определённые категории граждан, имевших вклады в Сбербанке СССР.

© Deita.ru

Об этом в беседе с порталом «Банки.ру» рассказал юрист Евгений Фурин, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, право на получение компенсации имеют граждане, которые размещали вклады в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года. Законодательство РФ — Федеральный закон от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ и постановление правительства РФ от 25 декабря 2009 года № 1092 — определяет категории граждан и порядок выплат.

Основные категории получателей включают:

- Граждан, родившихся до 1945 года включительно. Для них предусмотрена компенсация в размере трёхкратной суммы остатка вклада. Это связано с тем, что такие вкладчики являются наиболее пожилыми и зачастую не имели возможности получить полную сумму своих сбережений ранее.

- Граждан, родившихся с 1946 по 1991 год. Для этой категории предусмотрена компенсация в размере двойного остатка вклада. Размер выплат зависит от конкретных условий вклада и его остатка на момент закрытия или прекращения действия.

- Наследников умерших вкладчиков. Они могут претендовать на однократную выплату, которая рассчитывается исходя из условий вклада умершего владельца и с учетом определённых коэффициентов.

Важно отметить, что компенсация не предоставляется по вкладам, которые были полностью закрыты в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года. Такие вклады не подпадают под действие соответствующего закона и не подлежат выплатам.

Также при определении размера компенсации применяется понижающий коэффициент, который зависит от срока хранения вклада после 1991 года. Чем дольше вклад находился в распоряжении вкладчика после указанной даты, тем ниже может быть итоговая сумма выплаты.

Если вкладчик скончался до получения компенсации и не воспользовался своим правом при жизни, его наследники имеют право обратиться за выплатой. Для этого необходимо предоставить в банк свидетельство о праве на наследство, паспорт наследника и документы, подтверждающие наличие вклада (например, выписки или договоры).

Размер компенсации определяется исходя из возраста умершего вкладчика и с учетом применяемого понижающего коэффициента — так же, как если бы он получал выплату лично при жизни. В случае обращения наследников процедура включает подтверждение их прав и правильность оформления документов.