В ГД требуют принять меры из-за роста цен на бензин

Рост стоимости бензина и других нефтепродуктов не должен превышать уровень инфляции, предусмотренный законом о федеральном бюджете России на каждый год. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Собеседник подчеркнул, что в минувшем году году цены на АЗС опередили инфляцию. Принятие мер является «программным требованием, отметил он. Миронов напомнил о том, что его партия неоднократно вносила в Госдуму законопроекты, где предлагалось такое решение.

«Но в правительстве категорически против. Доводы — у нас и так все под контролем, а подорожание топлива обычно не превышает общий рост цен. Однако в прошлом году ценники на АЗС обогнали инфляцию — что прогнозную, что фактическую, и сейчас такая же картина», — подчеркнул парламентарий.

Миронов подчеркнул, что в текущем бюджете заложен уровень инфляции в 4,5%, тогда как цены на бензин уже выросли более чем на 4,6%. По его мнению, еще есть время для принятия мер, чтобы предотвратить дальнейшее повышение стоимости.

В начале этой недели на Петербургской товарной бирже цена на бензин марки АИ-92 достигла 71 тысячи рублей за тонну, что стало новым рекордным показателем за последние два года