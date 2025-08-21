Россиян предупредили о повышении цен из-за логистического коллапса у Ozon

Цены на товары Ozon могут вырасти из-за логистического коллапса, с которым столкнулась компания. Об этом «Газете.Ru» заявил основатель INFOLine и iGlobal Иван Федяков.

«В Ozon сейчас будет период тряски и не исключено увеличение цен на товары маркетплейса. С одной стороны это инфляция, а с другой — потеря тех конкурентных преимуществ, которые сейчас есть у маркетплейсов, когда у них можно найти товар существенно дешевле, чем в обычных магазинах. Логистический коллапс у Ozon возник из-за проблем с трудовыми мигрантами, давления на работу с самозанятыми с целью увеличения собираемости налогов и смены директора по логистике в компании», — отметил Федяков.

20 августа на складах Ozon в Москве и Санкт-Петербурге случился логистический сбой: заказы массово застряли, продавцы теряют деньги, а грузовики простаивают до пяти дней в очередях. Подобные перебои фиксируются и в регионах — склады переполнены, вывоз продукции буксует, новые партии принять невозможно. У ворот собираются сотни фур, ближайшие свободные слоты для отгрузки — не раньше 3 сентября. Покупатели отказываются от заказов, а все расходы по возвратам ложатся на продавцов. В качестве ключевой причины называют дефицит персонала: с 1 августа Ozon отказался от аутсорсинга и перешел на набор сотрудников через собственную HR-платформу.