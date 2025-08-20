Россиянам рассказали, сколько могут удержать из пенсии за долги

Юрист Олег Черкасов в интервью агентству «Прайм» пояснил, что размер удержаний из пенсии должника варьируется в зависимости от типа взыскания и может достигать 70% от ежемесячной выплаты.

По закону «Об исполнительном производстве» стандартный лимит удержаний не превышает 50% дохода (например, по кредитам или коммунальным долгам). Однако для алиментов на несовершеннолетних детей, возмещения вреда здоровью, компенсации ущерба из-за смерти кормильца или преступления допустимо удерживать до 70%.

Судебные приставы обязаны учитывать индивидуальные обстоятельства должника: семейное положение, финансовое состояние, здоровье. С февраля 2022 года должники могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума, но это исключено для алиментов и компенсации вреда. Без заявления удержания производятся в полном объеме, даже если остаток ниже прожиточного минимума.

