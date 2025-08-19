Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о введении в России сокращенного рабочего дня для молодых отцов.

С соответствующей инициативой ранее выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Депутат предложил сократить рабочий день в четверг для отцов детей до 3 лет, чтобы они работали не более шести часов. По его мнению, это позволит молодым мамам немного отдохнуть, а папы смогут проводить с ребенком время в будни.

Тут важно учитывать, кто и как выплачивает людям зарплату. Если речь идет о бюджетных организациях, то при согласии Минфина с таким графиком работающих в них молодых отцов инициативу в данном секторе можно было бы реализовать. Однако я сомневаюсь, что в министерстве на это пойдут. Ведь рабочая неделя есть рабочая неделя. У каждого сотрудника в любой рабочий день могут появиться определенные задания, и руководители при составлении плана исходят из того, что все их сотрудники в рабочее время находятся на своем месте. Получается, при введении сокращенного дня для молодых отцов их работу нужно будет выполнять другому сотруднику. При этом их зарплата будет одинаковой. Полагаю, это может негативно отразиться на микроклимате в коллективе. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Представители частного бизнеса, заточенного на получение прибыли, будут против введения сокращенных четвергов для молодых отцов, подчеркнул эксперт.

«В рамках частного бизнеса работодатель следит за тем, чтобы вся работа была выполнена, и платит за объемы выполненной работы. Поэтому тут нельзя исходить из того, что все трудящиеся просто сидят в офисе и перекладывают бумажки слева направо. У нас многие люди заняты на различных видах производства, где есть план, график и рабочие смены. И у большинства сотрудников таких предприятий есть дети, в том числе и в возрасте до трех лет. Но они, как и другие работники, должны выполнять напряженный план, а при введении сокращенного четверга делать это будет проблематично», - отметил эксперт.

В случае реализации инициативы работодатели будут неохотно брать на работу молодых отцов, добавил экономист.

«Сейчас они и так неохотно берут на работу людей предпенсионного возраста и, к примеру, молодых девушек, которые могут уйти в декретный отпуск. Это же может коснуться и молодых отцов», - отметил специалист.

