С 1 сентября 2025 года банки обязаны проверять, не находится ли клиент под давлением злоумышленников при снятии наличных через банкоматы. Если операция покажется подозрительной хотя бы по одному признаку, банк ограничит выдачу наличных до 50 тысяч ₽ в сутки на 48 часов.

Снять большую сумму в это время можно только в офисе банка.

Банк России определил девять критериев мошеннических операций:

Снятие денег в непривычное для клиента время, в необычном месте или на нетипичную сумму. Слишком долгое время отклика банкомата на запрос. Запрос на выдачу средств необычным для клиента способом. Снятие наличных в течение 24 часов после оформления кредита, увеличения лимита по кредитке, крупного перевода самому себе из другого банка (от 200 тысяч ₽), а также после досрочного закрытия вклада на ту же сумму. Информация от платежной системы о риске мошенничества. Резкий рост активности звонков или СМС с новых номеров перед операцией. Данные о вредоносных программах на устройстве клиента, смене сим-карты или подозрительной активности в интернет-банке. Более пяти неудачных попыток снятия наличных за день. Совпадение данных клиента с информацией в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Критерий будет применяться с 1 марта 2026 года.

Если банк зафиксирует один из признаков, он направит клиенту смс или push-уведомление.

