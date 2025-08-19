На "Госуслугах" появилась возможность заключения договора аренды

Возможность заключения договора аренды появилась на портале "Госуслуг", сообщили в Минцифры РФ.

"Снять или сдать квартиру становится все проще и безопаснее. Теперь подписать договор найма можно с помощью "Госуслуг", - рассказали в министерстве.

Первым такую услугу запустил "Циан". Планируется, что в будущем ее будут использовать и другие участники рынка.

Через сервис можно оформить договор аренды без личной встречи, сами документы участников сделки верифицированы, а право собственности на недвижимость подтверждено. Кроме того, большая часть полей договора заполняется автоматически. Сразу после заключения договора можно оформить временную регистрацию для нанимателя онлайн.