Пенсионеров предупредили о риске остаться без квартир

Представители пожилого поколения рискуют потерять право собственности на своё жильё всего за несколько минут.

Росреестр опубликовал подробное разъяснение по данной теме, сообщает ИА DEITA.RU.

Ведомство подчеркнуло, что сегодня именно пожилые россияне находятся в зоне повышенного риска остаться без своей квартиры из-за особенностей законодательства и злоупотреблений мошенников. По словам профильных экспертов, ситуация осложняется тем, что для перехода права собственности по закону достаточно всего лишь одной подписи собственника на договоре купли-продажи.

Пенсионеры в зоне риска: раскрываем популярные схемы мошенников

Это означает, что достаточно подписать документ, подтверждающий передачу квартиры, и право собственности может перейти к покупателю практически мгновенно. В результате, если собственник не проявит должной внимательности или не ознакомится с нюансами процедуры, он рискует потерять жильё без возможности быстрого возврата.

В свою очередь кандидат юридических наук Ирина Сивакова объяснила, что сейчас существует довольно простая схема оформления сделки: в договор включается пункт о том, что покупатель передал продавцу всю требуемую сумму наличными. После этого стороны ставят свои подписи на документе, подтверждая факт оплаты.

Однако при этом отпадает необходимость регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости — достаточно лишь оформить договор. В случае же возникновения спора или мошенничества покупатель может добиться внесения записи в реестр через суд, сославшись на то, что деньги были переданы продавцу, но тот не подал заявление о регистрации права.

В связи с этим Росреестр и предупредил всех собственников недвижимости о возможных рисках: они могут случайно или по недосмотру подписать документ, который приведет к утрате права собственности. Особенно это актуально для пожилых людей, которые зачастую менее осведомлены о тонкостях юридических процедур и могут стать жертвами мошеннических схем.

Мошенники активно используют невнимательность и доверчивость пожилых граждан. Например, им могут позвонить по телефону и представиться сотрудниками МВД, ФСБ или даже Росреестра с сообщением о том, что их квартира находится под угрозой: злоумышленники якобы оформили поддельную доверенность с правом продажи жилья или взяли кредит под залог квартиры.

Жулики убеждают пенсионеров срочно заключить фиктивную сделку по продаже своей жилплощади «для защиты» от предполагаемых угроз. Главная цель преступников — убедить пожилого собственника в необходимости быстрого оформления сделки и передачи квартиры мошенникам, пишет портал «Юридические тонкости».

Многие доверчивые люди действительно верят звонкам злоумышленников и подписывают фиктивные договоры, после чего деньги передают преступникам. В результате пожилые граждане остаются без жилья и без средств. В этой связи, Росреестр настоятельно рекомендует владельцам недвижимости быть особенно внимательными при совершении любых сделок и не подписывать документы без тщательного изучения условий.