Подсчитана доходность по программам долгосрочных сбережений

Доходность по программам долгосрочных сбережений (ПДС) в первом полугодии 2025 года превысила инфляцию и достигла свыше 20% годовых. Разброс значений составил от 17,12% до 26,7%. Для сравнения, инфляция в России за шесть месяцев составила 3,8%, а в годовом выражении — 8,55%.

По данным Банка России, в целом по рынку пенсионных накоплений доходность за первое полугодие 2025 года составила 13% годовых, пенсионных резервов — 16,7% годовых. Высокие результаты по ПДС эксперты связывают с тем, что средства размещались в период высоких ставок и принесли больший доход по облигациям. Об этом пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на данные опроса 16 негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

С начала действия программы в 2024 году участниками ПДС стали 5,4 миллиона человек, общий объем привлеченных средств достиг 414 миллиардов ₽. Программа предусматривает софинансирование от государства в течение десяти лет, максимум до 36 тысяч ₽ в год.