Часть россиян предложили освободить от НДФЛ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с предложением рассмотреть возможность освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, в условиях экономической нестабильности и роста цен на основные товары и услуги поддержка наиболее уязвимых слоев населения приобретает особую значимость, "особенно с учетом перехода с 1 января текущего года на прогрессивную шкалу налогообложения".

"Освобождение от НДФЛ для граждан с такими доходами позволит существенно улучшить их финансовое положение и повысить уровень жизни", - отметил Слуцкий. "В связи с предстоящим формированием трехлетнего бюджета Российской Федерации, прошу рассмотреть возможность предусмотреть расходы на освобождение от налога на доходы физических лиц для граждан с доходом ниже 30 тыс. рублей в месяц", - написал он.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, сегодня около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.