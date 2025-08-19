Получающих пенсию на карту предупредили о правиле 6 месяцев

Представителям старшего поколения следует учитывать, что в определённых ситуациях им могут прекратить выплату пенсии.

Об этом предупредила юрист Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, пенсионерам, получающим выплаты на банковскую карту, грозит прекращение переводов в случае, если по каким-либо причинам будет закрыт их банковский счёт для получения пенсии и новые реквизиты не будут предоставлены в Социальный фонд России в течение шести месяцев подряд. В таком случае выплаты могут быть полностью приостановлены.

Юрист подчеркнула, что если пенсионер не передаст профильным государственным органам актуальные сведения о новом счёте или месте получения пенсии, то выплаты будут остановлены полностью. Для восстановления выплат необходимо подать специальное заявление в местный филиал СФР и предоставить документы, подтверждающие устранение причин остановки.

Важно отметить, что все суммы пенсии за период простоя, но не более чем за три года, будут выплачены пенсионеру после восстановления выплат. Однако средства за более длительный срок уже не подлежат возврату — об этом предупредила Феофанова в беседе с порталом PNZ.

По этой причине специалисты настоятельно рекомендуют всем российским пенсионерам, получающим пенсию на карту, строго соблюдать правило шести месяцев. Неаккуратное отношение к своевременной передаче реквизитов или их обновлению может привести к потере значительных денежных средств. Поэтому важно регулярно проверять актуальность своих данных и своевременно информировать соответствующие органы о любых изменениях.