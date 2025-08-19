В Роскомнадзоре дали один совет по противодействию мошенникам

В Роскомнадзоре призвали россиян прервать разговор в случае звонка мошенников.

Об этом РИА Новости рассказали в Роскомнадзоре.

«Если вам позвонил человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора, прервите разговор. Не следуйте инструкциям и не предоставляйте личную информацию», — посоветовали в ведомстве.

В случае сомнений в ведомстве рекомендовали уточнить информацию по телефону горячей линии Роскомнадзора.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали обзванивать пенсионеров под предлогом замены цифрового телевидения.