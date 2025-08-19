Россиянам раскрыли способ сэкономить на ЖКУ

Перестать переплачивать существенные суммы за отопление поможет установка счетчика. Сумму, которую удастся сэкономить на оплате ЖКУ за счет этого, назвал эксперт компании «Теплоком» Антон Гольцов, комментарий которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

По словам специалиста, экономия при установке современной системы учета достигается за счет автоматического управления температурой носителя в системе, зачастую зависящей от температуры наружного воздуха. Анализ показаний, продолжил он, позволяет выявлять слабые места системы отопления, такие как утечки теплоносителя, участки с избыточным или недостаточным обогревом, дисбаланс в работе системы. Все это позволяет оперативно устранять проблемы до их перерастания в крупные аварии.

Что касается экономии, Гольцов привел в пример детское дошкольное учреждение в ХМАО, внедрение приборов учета в котором позволило снизить потребление тепловой энергии с 585 до 556 гигакалорий в год, или на пять процентов. При действующих тарифах в регионе экономия достигает 400 тысяч рублей в год, отметил он. Для жилых домов, отметил он, экономия также будет значительной: так, семья из четырех человек с современным теплосчетчиком перестанет переплачивать за отопление примерно 3,15 тысячи рублей в год, а за 10 лет — 31,5 тысячи рублей, если бы в их доме была устаревшая система учета. Эксперт также рассказал, что система общедомовых приборов учета окупается за два-три года.

Ранее специалист проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова напомнила, что многодетные семьи могут получить скидку до 50 процентов на оплату ЖКУ.