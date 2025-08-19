Названы две причины отказов россиянам в выдаче кредитов

В России резко выросло количество отказов банков в выдаче кредитов своим клиентам. Это связано с двумя основными причинами – жесткими требованиями Центробанка и тем, что за кредитами все реже обращаются граждане с низкой долговой нагрузкой, объяснил Pravda.Ru гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

© Газета.Ru

Напомним, газета «Известия» сообщила со ссылкой на данные НБКИ, что сегодня банки отклоняют почти 80% заявок россиян на кредиты. Причем по ипотеке доля отказов за июль увеличилась — даже с действием льготных программ россиянам одобряют менее половины заявок. Так, доля одобрений по ссудам составила только 21,4%, по автокредитам и потребительским займам сейчас одобряется только каждая четвертая-пятая заявка, а по ипотеке доля отказов приближается к 60%, несмотря на действие льготных программ.

Мехтиев объяснил такую ситуацию на финансовом рынке изменением поведения заемщиков – по его словам, люди с небольшой долговой нагрузкой стали значительно реже обращаться за займами.

«С учетом того, что поменялось поведение населения потребительского на сберегательное, те, у которых низкая нагрузка, сейчас не спешат брать кредит», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что требования ЦБ сегодня также направлены на снижение долговой нагрузки россиян, а с учетом сегодняшних ставок по будущим кредитам она может оказаться слишком высокой. Таким образом, с одной стороны Банк России работает над ограничением выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, а с другой граждане без больших задолженностей сами неохотно обращаются за займами, заключил Мехтиев.