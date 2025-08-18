Онлайн-кинотеатры повышают цены: сколько теперь стоят подписки

Онлайн-кинотеатры в первом полугодии заметно повысили цены на подписки. По данным Telecom Daily, рост составил от 17% до 50% в зависимости от сервиса.

На сколько выросла стоимость подписки у российских сервисов:

«Кинопоиск» — на 33%, 399 ₽ в месяц;

Okko — на 50%, до 299 ₽ в месяц;

Kion — на 20%, до 299 ₽ в месяц;

Premier — на 33%, до 399 ₽ в месяц;

Wink — на 17%, до 349 ₽ в месяц.

Таким образом, подписка на все онлайн-кинотеатры обойдется в 1745 ₽. Эксперты связывают рост цен и интерес пользователей к более дорогим тарифам с расширением ассортимента — многие сервисы предлагают не только фильмы и сериалы, но и музыку, книги, телеканалы, передает «Коммерсантъ».

Несмотря на сокращение числа премьер, спрос на онлайн-кинотеатры продолжает расти: количество подписчиков увеличивается, а время, проведенное за просмотром, заметно растет.