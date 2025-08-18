Мошенники нашли новый способ красть деньги россиян

Согласно материалам МВД России, мошенники стали похищать деньги граждан через приложение для ускорения записи к врачам.

В ведомстве уточнили, что аферисты связываются с потенциальными жертвами в мессенджере и предлагают установить якобы специальную программу для просмотра свободных талонов к врачам.

В дальнейшем, отмечает ТАСС, следуя инструкции злоумышленника, человек скачивает файл, который на самом деле оказывается программой удалённого доступа к телефону и онлайн-банкингу, через которую можно похищать имеющиеся накопления.

Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал в беседе с RT, как защитить аккаунт в соцсетях от мошенников.

Также в МВД предупреждали, что мошенники воруют конфиденциальную информацию через взломанные аккаунты.