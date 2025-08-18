Названы регионы с самой высокой зарплатой в России

Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами рейтинга уровня зарплат среди регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

© Газета.ru

По данным агентства, две трети жителей ЯНАО получают зарплату выше средней. Подобные показатели связаны с высокой оплатой труда в ключевой для региона отрасли — добычи нефти и газа.

Второе место занял Чукотский автономный округ. В регионе зарплату выше средней получают 55,1% работников. Замкнул тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 52,7%.

Помимо этого, в топ-5 рейтинга вошли Магаданская область и Ненецкий автономный округ — 52,5 и 52,3% соответственно.

Экономисты подсчитали средние зарплаты россиян: данные опечалили

2 августа данные Росстата показали, что наибольшее число россиян, которые имеют заработную плату в размере от 1 млн рублей, работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В список российских регионов по такой зарплате также попали Свердловская область, Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская область и другие.