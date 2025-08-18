В России появится новая ежегодная выплата для семей с детьми

С 1 января 2026 года в России появится ежегодная семейная выплата для родителей, воспитывающих двух и более детей. Право на нее получат семьи, где есть дети не старше 18 лет, а при обучении на очной форме — до 23 лет.

Выплата будет предоставляться каждому из работающих родителей или опекунов, если они являются налоговыми резидентами России, с их доходов уплачивается НДФЛ, а среднедушевой доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума в регионе проживания. Дополнительным условием станет отсутствие задолженностей по алиментам.

Размер выплаты будет равен прожиточному минимуму на ребенка по всей стране. На 2025 год он составляет 17 201 ₽. Сумма будет выплачиваться на каждого школьника. Порядок оформления и учета имущества определит правительство. Об этом пишет РБК со ссылкой на федеральный закон.