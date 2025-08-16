Россиянам рассказали о новом тренде на микро-пенсии

Тренд на микро-пенсии набирает популярность среди зумеров, рассказала «Ленте.ру» HR-директор сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Юлия Ряжеская.

Она объяснила, что молодые люди работают несколько месяцев, откладывают деньги, а затем берут длительную паузу.

«В резюме зумеров опыт часто выглядит фрагментарно — полгода, год, снова полгода, и так несколько раз. При этом за пять лет работы документ может растянуться на три страницы, — поделилась специалистка. — На самом деле, в профессиях с высокой эмоциональной и физической нагрузкой, например, в общепите, это естественно: стресс и выгорание накапливаются, и человеку требуется время, чтобы восстановить силы».

Молодые люди, по словам Ряжеской, все чаще работают по циклу восемь-девять месяцев без отпуска, а затем пауза сразу на два-три месяца для путешествий и отдыха.

«Есть и те, кто отрабатывает пару лет, а затем устраивает себе длительный перерыв — от полугода до года. При этом далеко не всегда возвращаются в прежнюю профессию: пробуют новые направления, тестируют разные должности и ищут, что им действительно близко», — рассказала Ряжеская.

