Кипр выдал россиянам первые лицензии на вывод разблокированных активов

В середине лета Кипр начал выдавать россиянам первые лицензии на перевод активов, пишет «РБК инвестиции» со ссылкой на экспертов юридических фирм Delcedere и NSP и CEO европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко.

Кипр начал требовать получения дополнительной лицензии на своей территории весной 2025 года. Это правило справедливо только в случае, если россиянин переводит активы к брокеру, работающему на территории государства. До этого россиянам было достаточно получить соответствующие разрешения на перевод только от регулятора Бельгии или Люксембурга и в некоторых случаях от американского OFAC.

Юрист санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко подтверждает, что его компании удалось получить уже две лицензии для своих клиентов, у которых были на руках соответствующие разрешения от бельгийского Казначейства. По его словам, в среднем процесс получения кипрской лицензии занимает около трех месяцев.

Однако 8 августа подразделение Минфина Кипра, отвечающее за правоприменение в области санкций (МЕК), предупредило о перерыве в рассмотрении заявок до конца лета. Оно возобновится в сентябре, предупреждает Юлия Хандошко из Mind Money.

По оценкам соруководителя практики финансового права и рынка капиталов Delcedere Евгения Коновалова, в настоящий момент около 85% частных инвесторов проводят свои заблокированные активы через Кипр, поскольку другие европейские юрисдикции не работают с россиянами.

Требование кипрских властей на получение отдельной лицензии юристы связывают с риском вторичных санкций, которые те пытаются купировать. При этом не все инвестиционные компании требуют получения документа, как правило, это справедливо лишь в отношении тех из них, что обращались к местным властям за соответствующими разъяснениями.

В целом у россиян сегодня сохраняется возможность выбора при получении соответствующего требования от кипрского брокера: он может либо получить лицензию, либо найти другую инвесткомпанию для перевода активов и поменять реквизиты на вывод средств в бельгийском Казначействе.