В Беларуси повышают пенсии с первого осеннего месяца

Буквально через две недели люди пожилого возраста в Беларуси начнут получать повышенные трудовые пенсии. Об этом стало известно 14 августа из информации, распространенной администрацией Президента Александра Лукашенко, который подписал в четверг указ о перерасчете трудовых пенсий.

© Российская Газета

Судя по тексту документа, повышение произойдет с 1 сентября в среднем на пять процентов.

Следует добавить, что на выплату пенсий в сентябре этого года будет направлено порядка 2,2 млрд белорусских рублей (более 590 млрд российских рублей), из которых 107 млн - дополнительные расходы в связи с повышением пенсий, согласно указу главы государства, уточняет БЕЛТА.