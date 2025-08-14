Россиянам планируют запретить брать более одного микрозайма

С 2026 года в России запретят оформлять больше одного микрозайма одновременно. Если у заемщика уже есть непогашенный долг, МФО обязаны будут отказать в новой ссуде. О планах ввести такое ограничение сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Одновременно появится трехдневный «период охлаждения» перед выдачей займа, а максимальный уровень переплаты снизится со 130% до 100% от суммы долга. Сейчас ограничение в 130% действует по каждому договору отдельно, поэтому при переоформлении займа проценты начисляются заново.

Такие меры не позволят МФО перекредитовывать клиентов и увеличивать долг до многократных размеров от исходной суммы, пояснили «Известиям» в ЦБ. Вместе с тем эксперты предупреждают о риске роста теневого рынка: часть заемщиков может обратиться к нелегальным кредиторам, которые дают деньги под залог имущества без лицензии и нередко применяют незаконные методы взыскания.

Чтобы пресечь деятельность «черных» кредиторов, власти планируют запретить их рекламу, усилить онлайн-мониторинг и обязать интернет-платформы удалять объявления о таких услугах.

