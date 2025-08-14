В Херсоне по низкой цене распродают жилье и бизнес

Население в находящихся под контролем украинской армии Херсоне и его пригороде за бесценок распродает жилье и бизнес. Об этом сообщает РИА Новости.

Комната в коммунальной квартире в Херсоне сейчас стоит 186,7 тыс. гривен (359 тыс. рублей). Однокомнатную квартиру можно приобрести за 290 тыс. гривен (559,7 тыс. рублей), двухкомнатную — за 435,7 тыс. гривен (840 тыс. рублей).

Часть дома в Херсоне оценивается в 269,7 тыс. гривен (520,5 тыс. рублей). Газифицированный дом с участком 40 соток продают за 298,7 тыс. гривен (576,4 тыс. рублей).

Готовый кофейный бизнес с 18 городскими точками можно купить за 500 тыс. гривен (965 тыс. рублей). Ларек стоит 145 тыс. гривен (280 тыс. рублей), расположенный в подвале магазин — 356,8 тыс. гривен (688,6 тыс. рублей).

В июле в большинстве городов подешевели вторичные квартиры

4 августа стало известно, что украинские власти эвакуировали около 200 человек из района Корабел в Херсоне.

Ранее появилась информация о возможной высадке российских войск в подконтрольном ВСУ Херсоне.