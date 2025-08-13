Взять кредит в 2026 году станет сложнее

Принимая решение о предоставлении кредита, банки станут использовать сведения об актуальных официальных доходах граждан. Получать данные с согласия граждан кредиторы будут из информационных систем ФНС России и Социального фонда России через сервис «Цифровой профиль» в течение одной минуты. Такой подход поможет кредиторам более точно оценивать доходы заемщиков, а ЦБ эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки россиян. Необходимый набор сведений, согласно дорожной карте, будет доступен кредиторам к марту 2026 года, сообщил регулятор на сайте.

«Парламентская газета» выясняла, как нововведение поможет снизить уровень закредитованности соотечественников.

Эффективное ограничение

Центробанк утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации финансовыми организациями при выдаче кредитов. Принимая решение, банки будут ориентироваться исключительно на сведения об актуальных официальных доходах граждан. Установить такую обязанность для кредиторов в прошлом году поручил Президент России, говорится в материалах ЦБ.

Необходимый набор сведений, согласно дорожной карте, будет доступен кредиторам к марту 2026 года. При этом сам процесс станет максимально оперативным: банки смогут получать полные официальные сведения о доходах заемщиков в течение одной минуты.

«Получать эти сведения с согласия граждан кредиторы будут из информационных систем ФНС России и Социального фонда России через сервис «Цифровой профиль», который позволяет финансовым организациям использовать данные о клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов. Участники рынка, ведомства и Банк России пришли к выводу, что это наиболее эффективный способ получения актуальных сведений о доходах граждан», — сообщает пресс-служба ЦБ.

В то же время банкам не ограничивают возможность задействовать и другие источники информации о доходах клиентов.

В ЦБ считают, что переход на использование исключительно сведений об официальных доходах позволит банкам и другим кредиторам более точно оценивать доходы заемщиков, а регулятору — эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки россиян.

Против закредитованности

Поясняя суть нововведения, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что часто люди с долгами «продолжают брать кредиты, впадая во все большую зависимость». Для банков ничего хорошего такой потребительский тренд не несет: как правило, подобные заемщики плохо обслуживают кредиты.

«Но и для самих граждан много отрицательного в таком поведении — они попадают в зависимость и уже фактически не могут вести нормальную жизнедеятельность, — уточнил депутат в беседе с «Парламентской газетой». — К тому же есть ситуации, когда люди берут займы не для того, чтобы что-то купить, а для участия в азартных играх. Увы, игроманы сегодня довольно распространенная категория заемщиков, особенно среди молодежи. Они берут кредит и рассчитывают выиграть, расплатившись после. А на самом деле и эти деньги проигрывают, да еще и остаются должны банкам и микрофинансовым организациям».

Поэтому, убежден Аксаков, банкам необходимо иметь максимум информации в том числе для того, чтобы уберечь заемщиков от финансовой зависимости: «Может быть, это их защитит от непродуманной траты заемных денег».

При этом доступ банков к приватным сведениям граждан об их финансовом состоянии попадет под охрану системы государственной защиты. Более подробно все механизмы будут прописаны в ведомственных правовых актах, а также на законодательном уровне.