В МВД перечислили кодовые фразы курьеров-мошенников

Курьеры, работающие на мошенников, часто используют заранее заученные «кодовые фразы», такие как «все по инструкции» или «проверка безопасности», чтобы обмануть жертв, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Курьеры, работающие на мошенников, часто применяют заранее подготовленные «кодовые фразы», чтобы убедить жертву в своей легитимности, передает ТАСС. Примеры таких фраз включают «я от сотрудника банка», «выходите, я подъехал», «все по инструкции», «не сообщайте никому». Такие формулировки могут указывать на участие в преступной схеме, пояснили в пресс-центре МВД РФ.

Мошенники также инструктируют курьеров использовать дополнительные условные слова, например, «проверка безопасности» или «конфиденциально». В некоторых случаях для получения денег или ценностей курьеру сообщается специальный пароль, который затем передается жертве. Пароли устанавливаются организаторами преступной деятельности и могут быть разными.

В МВД советуют при подозрении на мошенничество сразу прекратить контакт с курьером, не передавать ему деньги или документы, а также постараться запомнить его приметы, транспорт и номер телефона и немедленно сообщить данные в полицию.

