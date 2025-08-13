Банки получат доступ к данным о доходах россиян

Российские банки и другие кредитные организации в скором времени смогут получать актуальную информацию о доходах граждан для принятия решений о выдаче кредитов через сервис «Цифровой профиль».

Об этом рассказали в Центральном банке страны, сообщает ИА DEITA.RU.

Регулятор уже утвердил дорожную карту, которая определяет основные этапы перехода на новый порядок использования этой информации. Предполагается, что кредиторы будут получать сведения с согласия граждан из информационных систем ФНС России и Социального фонда России.

«Цифровой профиль» позволяет финансовым организациям использовать данные из государственных информационных систем и предоставлять услуги без необходимости оформления бумажных документов.

Планируется, что к марту 2026 года кредиторы смогут получать актуальную официальную информацию о доходах заемщиков в течение одной минуты. Согласно дорожной карте, необходимый набор данных будет доступен для использования в этот срок.

Участники рынка, ведомства и ЦБ пришли к выводу, что это наиболее эффективный способ получения актуальных сведений о доходах граждан. При этом сохраняется возможность использовать и другие источники информации об официальных доходах.

Переход на использование исключительно данных об официальных доходах позволит банкам и другим кредиторам более точно оценивать платежеспособность заемщиков и поможет регулятору более эффективно управлять рисками долговой нагрузки граждан.