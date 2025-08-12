ЦБ утвердил порядок использования сведений о доходах россиян при кредитовании

Банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита (займа) будут использовать только информации об актуальных официальных доходах россиян. Об этом говорится на сайте Центробанка.

"Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Банк России утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации. Установить такую обязанность для кредиторов в прошлом году поручил Президент Российской Федерации", - сказано в публикации.

Вместе с тем было поручено обеспечить доступ кредиторов к информационной системе, в которой они смогут получать актуальные официальные сведения о доходах заемщиков всего за одну минуту. Набор этой информации будет доступен кредиторам к марту следующего года.

Уточняется, что получать соответствующие данные с согласия граждан кредиторы будут из информационных систем Соцфонда и ФНС через сервис "Цифровой профиль". С помощью него финансовые организации могут использовать данные о клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов.

"Это наиболее эффективный способ получения актуальных сведений о доходах граждан. При этом сохраняется возможность задействовать иные источники информации об официальных доходах граждан", - подчеркнул регулятор.

В Центробанке также считают, что переход на использование исключительно информации об официальных доходах позволит банкам более точно оценивать доходы заемщиков. В то же время регулятор сможет более эффективно ограничивать риски долговой нагрузки граждан.