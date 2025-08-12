Пенсионерке из Самары выставили многомиллионный счет за электричество

«Сетевая компания Средняя Волга» выставила самарской пенсионерке счет в 108 млн рублей за технологическое подключение садового дома к электроэнергии. Квитанцию в своем Telegram-канале опубликовал депутат Госдумы Владимир Плякин.

На опубликованном счете на оплату от 22 июля 2025 года, выставленного жительнице Самары, указана сумма к оплате в 108 646 139 рублей 78 копеек. Как отметил Плякин, за эти деньги можно построить небольшую гидроэлектростанцию, солнечную ферму или нанять команду инженеров для разработки собственного ядерного реактора, после чего еще и останется на «ремонт крыши и пару грядок помидоров».

«Но знаете, что самое ужасное? Это не шутка. Это реальность, где обычный человек получает счет за подключение электричества на сумму, за которую можно построить новый дом», — написал парламентарий.

Ранее депутат заявлял о схожем случае в Сочи. Там выставили счет в 8 млн рублей пенсионерке, которая хотела подключить к электричеству свой дачный домик.