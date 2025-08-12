Россиянам, имеющим рублёвые сбережения, стоит подготовиться к снижению их покупательной способности.

Об этом предупредил депутат Госдумы и кандидат экономических наук Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, основная причина предстоящих финансовых трудностей — это ожидаемая девальвация рубля, которая стала практически неизбежной после изменений в денежно-кредитной политике Центрального банка страны.

Делягин отметил, что курс рубля по отношению к доллару оставался достаточно стабильным длительное время благодаря высокой ключевой ставке ЦБ. Однако в июне она начала снижаться, а в июле процесс ускорился: Совет директоров принял решение снизить ставку рефинансирования сразу на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. В руководстве регулятора дали ясный сигнал о дальнейшем снижении ставки, что вызвало массовое снижение доходности по депозитам в российских банках.

Это же обстоятельство привело к тому, что инвесторы начали массово выводить средства из рублёвых активов, ранее пользовавшихся высоким спросом и поддерживавших курс национальной валюты. После того как стало очевидно, что ключевая ставка будет продолжать снижаться в ближайшие месяцы, девальвация рубля стала практически неизбежной. Эксперт подчеркнул, что сейчас остается лишь вопрос скорости этого процесса — остановить его уже невозможно.

По мере снижения ключевой ставки оценка рубля по отношению к доллару будет уменьшаться, предупредил Делягин. Это неизбежно приведет к росту цен на импортные товары и продукты питания из-за повышения стоимости зарубежных сырья и компонентов в российских магазинах.

В результате девальвации рубля ожидается рост цен на многие товары внутри страны. В связи с этим все россияне с рублёвыми накоплениями должны осознавать, что снижение курса национальной валюты — явление неизбежное в ближайшие месяцы, и их покупательная способность и доходы будут сокращаться.