Рубль под давлением: почему россияне скупают валюту

В июле 2025 года россияне на 53% увеличили чистые покупки иностранной валюты — до 119,5 миллиарда ₽, свидетельствуют данные ЦБ. Всего за месяц физлица купили валюты на 584 миллиарда ₽, компании — на 2,1 триллиона ₽. Это максимальный объем за последние пять месяцев. Наибольший спрос пришелся на юань на бирже и доллары с евро на внебиржевом рынке.

Эксперты связывают рост спроса с отпускным сезоном, политической напряженностью и ожиданиями ослабления рубля. Россияне боятся пропустить девальвацию рубля и делают ставку на валютные инструменты, рассказала Forbes персональный брокер инвестбанка «Синара» Екатерина Каниве.

По оценкам аналитиков, рубль до конца года может ослабнуть на 10–30% из-за снижения ключевой ставки, дефицита бюджета и сокращения валютной выручки экспортеров.

Валютные активы могут стать защитой от инфляции при снижении ставки ЦБ и сохранении политических рисков, отмечает начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев.