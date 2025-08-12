Эксперт объяснил, почему банки сейчас поднимают ставки по вкладам

На прошлой неделе Т-Банк, Альфа-Банк и банк «Уралсиб» повысили ставки по некоторым вкладам. Повышение составило от 0,1 до 0,6 процентного пункта (п. п.). Доходность по вкладам выросла несмотря на решение ЦБ снизить ключевую ставку с 20% до 18% годовых на заседании в июле.

Такое повышение ставок по вкладам — это незначительная коррекция к среднерыночным ставкам, отмечает руководитель продукта «Вклады» в Сравни Илья Васильков.

После снижения ключевой ставки доходность по вкладам будет снижаться, предупреждает эксперт. По краткосрочным вкладам (до года) они могут снизиться до 14–16% годовых, по долгосрочным (от года) — до 12–14% годовых. Вкладчикам стоит открыть вклад уже сейчас, пока проценты по ним остаются выгодными.