Экономист рассказал, чем могут заменить деньги на вкладах в банках

Российские вкладчики могут столкнуться с ситуацией, когда они не смогут вернуть свои сбережения в виде обычных рублей. Финансовые учреждения могут заменить наличные деньги на другие активы.

Такое развитие событий не исключил известный российский экономист, доктор экономических наук, бывший советник Центрального банка России Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт отметил, что подобный сценарий возможен в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, таких как так называемый «набег на банки» или «банковская паника». Эти термины описывают ситуации, когда вкладчики массово обращаются за своими средствами в банки по разным причинам, стремясь их быстро снять.

Обычно такие ситуации возникают на фоне социально-экономических потрясений или кризисов. В конечном итоге проблема сводится к тому, что при массовом обращении вкладчиков банки физически не смогут вернуть всем желающим их деньги — у них просто нет достаточных резервов для этого.

Катасонов объяснил, что все банки работают по принципу частичного резервирования. Это означает, что они не хранят на своих счетах всю сумму вкладов граждан и компаний — большую часть средств они выдают в виде кредитов. Поэтому в любой момент времени в банках не находится вся сумма депозитов, которая была зачислена клиентами.

В случае массового обращения вкладчиков банки будут вынуждены искать выход из ситуации. Как отметил эксперт, подобные ситуации хорошо иллюстрирует недавний банковский кризис на Кипре. Тогда системы страны пришлось столкнуться с нехваткой средств: банки принудительно конвертировали часть вкладов в ценные бумаги — акции банков и компаний-кредиторов — без согласия вкладчиков. То есть деньги фактически заменялись ценными бумагами автоматически и без предварительного согласия клиентов.

По аналогичной схеме могут действовать и российские банки, если к ним одновременно обратятся миллионы вкладчиков. В таком случае одним из вариантов выхода станет перевод средств в ценные бумаги — акции или облигации коммерческих структур. В результате вместо денег на депозитах граждане могут получить доли в компаниях или их долговые обязательства.

При этом, как подчеркнул Катасонов, россияне смогут продолжать получать доходы в виде дивидендов от этих компаний. Таким образом, проценты по депозитам могут быть заменены доходами от коммерческой деятельности предприятий, акции которых будут раздавать вкладчикам вместо наличных денег.

Единственной альтернативой такого сценария является вмешательство Центрального банка. Регулятор может начать печатать значительные объемы необеспеченных денег и передавать их коммерческим банкам для выплаты вкладчикам. Однако такой шаг сопряжен с серьезными рисками гиперинфляции: если люди начнут активно тратить полученные средства сразу после снятия депозитов, это вызовет рост спроса и цен на товары и услуги.