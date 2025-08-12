В ЦБ назвали отключение интернета одной из причин роста спроса на наличные
«Этот спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчётов на фоне новостей о... временном отключении интернета», — заявили в ЦБ.
Также регулятор назвал одной из причин роста спроса на наличные нововведения в законодательстве, касающихся мониторинга платежей.
