В ЦБ назвали отключение интернета одной из причин роста спроса на наличные

В Банке России назвали отключение интернета одной из причин роста спроса на наличные.

«Этот спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчётов на фоне новостей о... временном отключении интернета», — заявили в ЦБ.

Также регулятор назвал одной из причин роста спроса на наличные нововведения в законодательстве, касающихся мониторинга платежей.

