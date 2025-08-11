В России предложили раздавать родителям пособия перед 1 сентября

Родителям школьников необходимо выдавать пособия в размере не менее 20 тысяч рублей перед началом нового учебного года. С таким предложением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

По ее словам, многие семьи вынуждены брать кредиты, чтобы подготовиться к школе, а если у родителей несколько детей, то проблема усугубляется.

«Это может быть очень крупная сумма, которой у семьи просто нет», — считает омбудсмен.

Она уверена, что деньги нужно раздавать вне зависимости от того, нуждается семья или нет, потому что даже у тех, кто не попадает в такую категорию, может не быть возможности накапливать средства, и тогда школьная форма и канцелярия «становятся золотыми».

До этого она предложила повысить минимальную стипендию российского студента до уровня одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет более 22 тысяч рублей, и сделать ее дифференцированной в зависимости от успеваемости и участия студентов в научной, спортивной и общественной деятельности.

Годом ранее Волынец обращалась в Госдуму с предложением запретить пропаганду разводов и одиночества в России и заявила о готовности противостоять принятию закона о домашнем насилии.