Адвокат рассказала, как взыскать алименты с безработного родителя

Адвокат Гюзель Пушкарёва разъяснила порядок взыскания алиментов с безработного родителя.

«Согласно статье 80 СК России, родители обязаны содержать своих детей. Это означает, что даже если один из родителей временно или постоянно не имеет дохода, он всё равно обязан давать деньги на ребёнка», — пояснила эксперт в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, процесс взыскания алиментов начинается с иска в суд.

Если родитель не работает, суд может определить алименты на минимальном уровне (прожиточный минимум на ребёнка в регионе) или назначить алименты, учитывая возможность трудоустройства и возможный доход в будущем, отметила эксперт.

Ранее адвокат, управляющий партнёр юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова рассказала, что приставы могут запрещать должникам по алиментам водить автомобиль.