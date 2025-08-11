Россиянам дали совет перед выходом на пенсию

Перед выходом на пенсию необходимо позаботиться о создании финансового резерва, который позволит поддерживать достойный уровень жизни в пожилом возрасте. Об этом заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По мнению эксперта, финансовое планирование после выхода на пенсию поможет поддерживать привычный уровень жизни и реализовать свои мечты. Он подчеркнул, что для этого необходимо реалистично оценить свою текущую финансовую ситуацию.

Как уточнил собеседник издания, планирование финансов перед пенсией — «это не просто скучное занятие, а важный этап». Щербаченко рекомендует россиянам оценивать свое финансовое положение: записывать доходы и расходы, определять размер ежемесячных сбережений.

Он также советует создать «подушку безопасности» на 3–6 месяцев жизни и хранить деньги на вкладе или накопительном счете. Специалист отметил, что инвестировать нужно разумно. По его словам, облигации, дивидендные акции и недвижимость помогут сохранить капитал и увеличить сбережения.